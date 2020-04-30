Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Malatya Haberleri Hekimhan’da Ramazan yardımı

Hekimhan’da Ramazan yardımı

’nın Hekimhan İlçesinde, hayırseverlerin bağışladığı yardımlar ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.İlçe Müftülüğünce, 11 ayın sultanı Ramazan Ayında yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularını pekiştirmek, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla veren eli alan elle buluşturmak adına hayırseverlerin bağışladığı yardımlar ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.Hayırseverlerin bağışladığı yardımlar ihtiyaç sahiplerine, Vefa Destek Grubu tarafından teslim ediliyor

Giriş Tarihi: 30.4.2020 14:45 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 15:30 ABONE OL
Hekimhan’da Ramazan yardımı
Malatya’nın Hekimhan İlçesinde, hayırseverlerin bağışladığı yardımlar ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.
İlçe Müftülüğünce, 11 ayın sultanı Ramazan Ayında yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularını pekiştirmek, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla veren eli alan elle buluşturmak adına hayırseverlerin bağışladığı yardımlar ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.
Hayırseverlerin bağışladığı yardımlar ihtiyaç sahiplerine, Vefa Destek Grubu tarafından teslim ediliyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hekimhan’da Ramazan yardımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA