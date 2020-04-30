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’da bir mahallede daha karantina kaldırıldı

Giriş Tarihi: 30.4.2020 22:00 ABONE OL
Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi’nde yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle karantina kaldırıldı.
Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi’nde korona virüs salgını nedeniyle 16 Nisan 2020 tarihinde alınan karantina kararı 30 Nisan 2020 tarihi itibariyle sona erdirildi. Karantina kararı ile ilgili olarak Valilik’ten yapılan açıklamada, "Doğanşehir ilçesi Kurucuova Mahallesi’nde korona virüs salgını nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 16 Nisan 2020 tarihinde alınan karantina kararının, yapılan sağlık taraması neticesinde mahallede yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle 30 Nisan 2020 tarihi itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.
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Malatya’da bir mahallede daha karantina kaldırıldı
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