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Milletvekili Fendoğlu’ndan jandarmaya teşekkür

Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya İl jandarma Komutanlığı görevlilerinin, yeni tip korona virüs sürecinde yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu yaptığı açıklamada, “Korona virüs ile mücadele ve tedbir amaçlı alınan kararlar gereği, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamasıyla sosyal ihtiyaçlarının karşılanması hususunda, Malatya İl Jandarma Komutanlığımızın Vefa Destek grubu personelleri 65 yaş üstü hemşehrilerimizin maaş ve diğer ihtiyaçlarını karşılayıp evlerinde teslim ediyorlar. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması, ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında üzerine düşen görevleri özellikle kırsal

Giriş Tarihi: 30.4.2020 14:45 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 15:30 ABONE OL
Milletvekili Fendoğlu’ndan jandarmaya teşekkür
Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya İl jandarma Komutanlığı görevlilerinin, yeni tip korona virüs sürecinde yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu yaptığı açıklamada, “Korona virüs ile mücadele ve tedbir amaçlı alınan kararlar gereği, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamasıyla sosyal ihtiyaçlarının karşılanması hususunda, Malatya İl Jandarma Komutanlığımızın Vefa Destek grubu personelleri 65 yaş üstü hemşehrilerimizin maaş ve diğer ihtiyaçlarını karşılayıp evlerinde teslim ediyorlar. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması, ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında üzerine düşen görevleri özellikle kırsal alanda üstün gayretle yerine getiren İl Jandarma personelimize yürekten kutluyorum. İl jandarma Komutanımız Necmi İnce ve personellerimizin eline emeğine sağlık, teşekkürler jandarma” dedi.
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Milletvekili Fendoğlu’ndan jandarmaya teşekkür
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