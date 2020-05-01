Jandarma’dan kara yolunda sıkı denetim

Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Malatya’da jandarma görevlileri, şehirlerarası yollarda seyahat kısıtlaması konusunda kontrollerini yapıyor.Malatya-Elazığ karayolu Kömurhan Köprüsü giriş çıkış yol ayrımında Malatya il jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından İçişleri Bakanlığı’nın ilgili genelgesi gereği kentteki yoldan geçen araçlar üzerinde denetim yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent girişlerinde sürücülerin ateşini ölçerek, seyahat izin bilgilerini kontrol etti. Ekipler, seyahat kısıtlaması nedeniyle seyahat izni bulunan vatandaşların girişine izin verilirken, izni bulunmayanlara ise cezai işlem uygulandı.