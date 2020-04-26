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Korona şüphelisi hastaneden kaçmak isterken canından oldu

’da korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve test sonucu negatif çıkan bir kişi hastaneden kaçmak isterken atladığı 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi.Olay 26 Nisan günü Merkezefendi Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, korona virüs şüphesiyle tedaviye alınan Hasan K. isimli hasta, yaşadığı panik nedeniyle hastaneden kaçmak istedi. 4. katından 2. kat balkonuna atlayan Hasan K., ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan Hasan K., yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Giriş Tarihi: 26.4.2020 23:15 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 00:30 ABONE OL
Korona şüphelisi hastaneden kaçmak isterken canından oldu
Manisa’da korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve test sonucu negatif çıkan bir kişi hastaneden kaçmak isterken atladığı 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi.
Olay 26 Nisan günü Merkezefendi Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, korona virüs şüphesiyle tedaviye alınan Hasan K. isimli hasta, yaşadığı panik nedeniyle hastaneden kaçmak istedi. 4. katından 2. kat balkonuna atlayan Hasan K., ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan Hasan K., yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Korona şüphelisi hastaneden kaçmak isterken canından oldu
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