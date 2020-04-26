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’da baca yangını korkuttu

’nın Şehzadeler ilçesinde bir kebapçı dükkanının bacasında çıkan yangın korkuya neden oldu. İftara az bir zaman kala iş yerinin baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kısa sürede söndürüldü.Yangın Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde saat 19.30 sıralarında çıktı. Nişancıpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir kebapçı dükkanında iftara dakikalar kala iş yerinin bacası tutuşarak alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını 15 dakika içerisinde kontrol altına aldı

Giriş Tarihi: 26.4.2020 21:15 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 21:30 ABONE OL
Manisa’da baca yangını korkuttu
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir kebapçı dükkanının bacasında çıkan yangın korkuya neden oldu. İftara az bir zaman kala iş yerinin baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kısa sürede söndürüldü.

Yangın Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde saat 19.30 sıralarında çıktı. Nişancıpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir kebapçı dükkanında iftara dakikalar kala iş yerinin bacası tutuşarak alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını 15 dakika içerisinde kontrol altına aldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen caddeyi kısa süreliğine trafiğe kapattı. Yangının çıktığı dükkanda hasar meydana gelirken, itfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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Manisa’da baca yangını korkuttu
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