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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 150 kişiye ceza

’da sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde tedbir ve yasaklara uymayan 150 kişiye cezai işlem uygulandığı bildirildi.Manisa Valiliği 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde Manisa genelinde tedbir ve yasaklara uymayan 150 kişiye 143 bin 906 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı. Manisa Valiliğinden yapıla yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: '25 Nisan 2020 günü ilimizde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında tedbir ve yasaklara uymayan 150 kişiye toplam 143 bin 906 TL cezai işlem uygulanmıştır

Giriş Tarihi: 26.4.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 14:30 ABONE OL
Manisa’da sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde tedbir ve yasaklara uymayan 150 kişiye cezai işlem uygulandığı bildirildi.
Manisa Valiliği 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde Manisa genelinde tedbir ve yasaklara uymayan 150 kişiye 143 bin 906 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı. Manisa Valiliğinden yapıla yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "25 Nisan 2020 günü ilimizde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında tedbir ve yasaklara uymayan 150 kişiye toplam 143 bin 906 TL cezai işlem uygulanmıştır."
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 150 kişiye ceza
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