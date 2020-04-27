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Karantinaya alınan binada dezenfekte çalışması

Akhisar Hıfzıssıhha Kurulu tarafından geçici süre ile karantinaya alınan Seyitahmet Mahallesi 641 Sokak’taki apartmanda, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte uygulaması yapıldı.Korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla, Akhisar Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Seyitahmet Mahallesi 641 Sokak’ta bulunan apartman geçici süre ile karantinaya alındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler de alınan karantina kararı sonrası binada dezenfekte işlemi yaptı. Özel kıyafet, maske ve eldiven ile çalışan ekipler, bina ve çevresinde titizlikle dezenfekte

Giriş Tarihi: 27.4.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 14:45 ABONE OL
Karantinaya alınan binada dezenfekte çalışması
Akhisar Hıfzıssıhha Kurulu tarafından geçici süre ile karantinaya alınan Seyitahmet Mahallesi 641 Sokak’taki apartmanda, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte uygulaması yapıldı.
Korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla, Akhisar Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Seyitahmet Mahallesi 641 Sokak’ta bulunan apartman geçici süre ile karantinaya alındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler de alınan karantina kararı sonrası binada dezenfekte işlemi yaptı. Özel kıyafet, maske ve eldiven ile çalışan ekipler, bina ve çevresinde titizlikle dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
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Karantinaya alınan binada dezenfekte çalışması
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