Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Manisa Haberleri Martı vuran avcıya 16 bin lira para cezası

Martı vuran avcıya 16 bin lira para cezası

’da kaçak avlanarak martı vurduğu tespit edilen bir kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Müdürlüğü tarafından 16 bin TL para cezası kesildi.Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve jandarma ekipleri kaçak avcılara göz açtırmadı. Manisa’nın Yunusemre ilçesi Göksu mevkiinde kaçak av yaptığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ö.H. isimli bir kişinin bölgede kaçak avlandığını tespit eden jandarma ekipleri, Ö.H.’yi 20 martıyla birlikte yakaladı. Ö.H.’ye kaçak avcılık yaptığı, ekosistemde

Giriş Tarihi: 27.4.2020 14:45 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 15:00 ABONE OL
Martı vuran avcıya 16 bin lira para cezası
Manisa’da kaçak avlanarak martı vurduğu tespit edilen bir kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Müdürlüğü tarafından 16 bin TL para cezası kesildi.
Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve jandarma ekipleri kaçak avcılara göz açtırmadı. Manisa’nın Yunusemre ilçesi Göksu mevkiinde kaçak av yaptığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ö.H. isimli bir kişinin bölgede kaçak avlandığını tespit eden jandarma ekipleri, Ö.H.’yi 20 martıyla birlikte yakaladı. Ö.H.’ye kaçak avcılık yaptığı, ekosistemde tahribat ve eksiltme meydana getirdiği gerekçesiyle toplam 16 bin 303 lira para cezası ve tazminat bedeli uygulandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Martı vuran avcıya 16 bin lira para cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA