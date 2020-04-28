Alaşehir’de ücretsiz maske dağıtılıyor

Alaşehir’de Vefa Sosyal Destek Grubu ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştiriyor. Kamu ve özel kurumlarda, pazar yerinde, ulaşım araçlarında, Sevgi Yolu gibi hareketli caddeler ile yaprak alım merkezlerinde ücretsiz maske dağıtımı yapılıyor.Alaşehir Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığı ile maskeleri ücretsiz olarak halka dağıtıyor. Sağlık Bakanlığı’nın Manisa Valiliği koordinesinde Alaşehir’e gönderdiği maskeler, Alaşehir Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla şehrin işlek caddeleri, 10’dan fazla işçi çalıştıran işletmeler ile dönemsel olarak toplu çalışılan yaprak alım merkezlerinde ücretsiz olarak dağıtılıyor.Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşıldığı üzere; maske satışı yasaklanmış ve vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtılması kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede; Sağlık Bakanlığı tarafından Manisa Valiliğimiz aracılıyla maske gönderilmesine başlanmış olup bundan sonra da düzenli ve haftalık olarak maske sevkiyatına devam edilecektir. Valiliğimizce tarafımıza ulaştırılan maskeleri vatandaşlarımıza ivedi şekilde dağıtıyoruz. Vefa Sosyal Destek Gruplarımız aracılığıyla dağıtımı yapılan maskelerle, Alaşehir’de vatandaşlarımızın maske ihtiyacını olabildiğince karşılamaya çalışıyoruz. İki mahallemizin karantina altına alınması olağan maske talebimizi daha da artırmış olup tüm vatandaşlarımızın talebini karşılamaya çalışmaktayız. Kamu kurumlarımıza gelen hemşehrilerimizin tamamına maske verilmektedir. Yine yaprak alım merkezlerinde ücretsiz maske dağıtımımız devam etmektedir. Ayrıca eczanelerimizden de maske dağıtımı başlamıştır. Vatandaşlarımız rahat olsunlar, bundan sonra maske sıkıntısı yaşanmayacaktır." dedi.