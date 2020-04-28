Manisa’da bir mahallede karantina süresi uzatıldı

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Caberfakılı Mahallesi’nde korona virüs tedbirleri kapsamında 15 Nisan’da başlatılan karantina süresi 5 Mayıs’a kadar uzatıldı.Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Caberfakılı Mahallesi’ndeki karantina süresi uzatıldı. Korona virüs testi pozitif çıkan hastaların bulunması üzerine 15 Nisan’da başlatılan karantina süresi 5 Mayıs’a kadar uzatıldı. 28 Nisan 2020 günü dolan karantina süresini değerlendiren Alaşehir Hıfzıssıhha Kurulu yaptığı toplantı sonunda pozitif hasta kişilerin bulunduğu gerekçesiyle karantinanın 5 Mayıs 2020 tarihi saat 24.00’e kadar uzatılması kararı aldı.Kararda şu ifadelere yer verildi: "Alaşehir Hıfzıssıhha Kurulu 15/04/2020 tarih ve 28 sayılı kararına istinaden uygulanan Caberfakıllı Mahallesi’ndeki karantina uygulamasının takip edilen Covid-19 (+) pozitif hasta kişilerin bulunmasından dolayı 28/04/2020 tarihi saat 24.00 ten itibaren 05/05/2020 Salı saat 24.00’e kadar uzatılmasına karar verilmiştir" denildi.