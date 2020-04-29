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Antrenmanlarını evde sürdüren sporculara antrenörler ve yöneticilerden destek

Tüm dünyada salgın haline gelen korona virüs nedeniyle antrenmanlarına evde devam etmek zorunda kalan Yunusemre Belediyesporlu sporcular, en büyük desteği antrenörleri ve kulüp yöneticilerinden görüyor.Yunusemre Belediyespor sporcuları antrenmanlarını aksatmadan evlerinde yapıyor. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri dolayısıyla evlerinden çıkamayan sporcuların en büyük destekçileri ise antrenörleri ve kulüp yöneticileri. Sporcular ile sık sık iletişime geçen kulüp yöneticileri onlara moral desteği verirken; antrenörler de sporcuların formda kalmalarını sağlıyor. Bunun geçici bir süreç olduğunu hatırlatan Yunusemre Spor Kulübü Başkanı Arif Alkan salgının bittikten

Giriş Tarihi: 29.4.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 13:45 ABONE OL
Antrenmanlarını evde sürdüren sporculara antrenörler ve yöneticilerden destek
Tüm dünyada salgın haline gelen korona virüs nedeniyle antrenmanlarına evde devam etmek zorunda kalan Yunusemre Belediyesporlu sporcular, en büyük desteği antrenörleri ve kulüp yöneticilerinden görüyor.
Yunusemre Belediyespor sporcuları antrenmanlarını aksatmadan evlerinde yapıyor. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri dolayısıyla evlerinden çıkamayan sporcuların en büyük destekçileri ise antrenörleri ve kulüp yöneticileri. Sporcular ile sık sık iletişime geçen kulüp yöneticileri onlara moral desteği verirken; antrenörler de sporcuların formda kalmalarını sağlıyor. Bunun geçici bir süreç olduğunu hatırlatan Yunusemre Spor Kulübü Başkanı Arif Alkan salgının bittikten sonra yeniden sporcularla bir araya geleceklerini söyledi. Alkan, antrenörlerin denetiminde çalışmaların evden video konferans ile devam ettiğini belirtirken, çalışmaların branş branş Yunusemre Belediyespor Kulübü sosyal medya hesabından da günlük olarak paylaşıldığını ifade etti.
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Antrenmanlarını evde sürdüren sporculara antrenörler ve yöneticilerden destek
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