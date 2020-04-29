Babasını kurusıkı tabanca ile vurdu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir kişi, tartıştığı babasını kurusıkı tabanca ile vurarak yaraladı.Edinilen bilgiye göre, Turgutlu Ovası Arpalık mevkinde erik bahçesinde hırsızlık olaylarına karşı bekleyen K.Ş. (53), telefonda oğlu H.A.Ş. (18) ile tartıştı. Yanına 3 arkadaşını daha alan H.A.Ş. babasının bulunduğu erik bahçesine gitti. Bahçede konuşurken tartışmanın büyümesi üzerine H.A.Ş., yanındaki kurusıkı tabanca ile babası K.Ş.’ye ateş etti. Baba K.Ş. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, 112 acil servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. K.Ş.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Olay yerinden kaçan H.A.Ş.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.