Manisa’da "zeytin fidanı kırıldı" kavgasındaki yaralı sayısı 9’a yükseldi

Manisa’nın Salihli ilçesinde 2 aile arasında 20 yıldır süren husumetin, zeytin fidanı kırılması nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu meydana gelen olayda 1 kişi öldü, 1’i ağır 9 kişi yaralandı.Olay, Salihli’nin Şehitler Mahallesi, Çiçek Caddesi üzerinde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehitler Mahallesi’nde yaşayan ve aralarından husumet bulunan Selahattin Nar (20) ile Aziz Gökcen(24) arasında Selahattin Nar’ın evinin önündeki zeytin fidesinin kırılması nedeniyle tartışma çıktı. İki ailenin fertlerinin de karıştığı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aziz Gökcen ve Ali Gökce’nin (48) tüfekle etrafa ateş açması sonucu olayda Selahattin Nar, Özkan Nar, Mustafa Nar, Müslüm Nar (34), Dudu Nar (23), Türkan Özer, Dudu Nar (61), Caner Andirman (24) ve Fahri Özen (52) ile olay sırasında caddeden geçen Nermin Ağkanat (30) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Selahattin Nar, müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti. Yaralılardan Müslüm Nar’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.Öte yandan olayla ilgili geniş çaplı çalışma yapan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın şüphelileri Ali G, Aziz G, Gaye Ş. (20), Nurcan G. (45), İslam G. (18), Hakan G.’yi (42), suç aleti 2 tüfekle birlikte gözaltına aldı.İle Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından şüphelilerin yakın akrabalarını ilçe dışına çıkartıp, mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.