Gördes’te peyzaj çalışmaları başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçe merkezine bağlı mahallelerde bulunan yol kenarlarına ait kaldırımlara peyzaj çalışmalarına başladı. Düzenlemenin gerçekleştiği yol kenarlarına ekilen Deve dikeni, lale ve çim ekimi ile atıl durumda olan kaldırımlar güzel bir görünüm aldı.Manisa il merkezi ve ilçelerinde hayata geçirdiği yeşil alan projeleri ile adından söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyesi verdiği hizmet ile ilçede büyük takdir aldı.Yerinde incelemelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, yaptığı açıklamada, "Manisa Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile ilçe merkezimizde bulunan Havuzlu Çarşı ve Cadde ve sokak kenarlarında peyzaj çalışmalarımız başladı. Yapılan peyzaj çalışmaları ilçede estetik ve görsel bir güzellik kazandırdı." diyerek, çalışmanın Gördes ilçe halkının büyük takdirini aldığını ve ilçede Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü olarak bu tür projelerin devam edeceğini belirtti.