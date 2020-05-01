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Salihli’de sosyal mesafeli, hediye çekli kutlama

Giriş Tarihi: 1.5.2020 18:00 ABONE OL
Salihli’de sosyal mesafeli, hediye çekli kutlama
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 1 Mayıs’ta geleneksel hale getirdiği şantiye ziyaretlerini bu yıl korona virüs nedeniyle Kızılelma Anıtında gerçekleştirerek işçilerin bayramını kutladı.
Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve Mahmut Süreyya Karaoğlu ile birlikte sokağa çıkma yasağının ilk günü olan 1 Mayıs’ta görev yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarına kolaylıklar dileyen Başkan Kayda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçilere alışveriş çeki ve tatlı ikram etti.
Salihli’yi güzelleştirmek için fedakarca çalışan tüm belediye çalışanlarına teşekkür eden Başkan Kayda, “Her yıl işçi kardeşlerimle 1 Mayıs’ta şantiyede buluşur birlikte kahvaltı yapardık. Ancak bu yıl korona salgını yüzünden açık alanda çalışanlarımızla buluştuk. Bu anlamda özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımın ve tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü yürekten kutluyorum” dedi.
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Salihli’de sosyal mesafeli, hediye çekli kutlama
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