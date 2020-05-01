Tedbir ve yasaklara uymayan 35 kişiye 57 bin 548 TL ceza

Manisa Valiliği 30 Nisan günü il genelinde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına muhalefet eden 35 kişiye toplam 57 bin 548 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı.Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "30 Nisan günü 08.00 ile 24.00 saatleri arasında İlimiz genelinde Covid-19 tedbirleri kapsamında kolluk kuvvetleri tarafından yapılan denetimler sonucunda; 20 yaş altı 6 şahıs ile 65 yaş üstü 1 şahsa sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten, 28 şahsa sosyal mesafe, maske takmama, yüzde 50’den fazla yolcu taşıma ve 14 günlük karantina kurallarına uymamaktan dolayı toplam 35 şahsa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına muhalefet etmekten 57 bin 548 TL cezai işlem uygulanmıştır." denildi.