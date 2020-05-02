Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Manisa Haberleri 3 gündür kayıp olan engelli vatandaşı jandarma buldu

3 gündür kayıp olan engelli vatandaşı jandarma buldu

’nın Akhisar ilçesinde 3 gündür kayıp olan ve her yerde aranan engelli kadın bir arazide sağ salim bulundu.Manisa’nın Akhisar ilçesi Mecidiye Mahallesinde ikamet eden ve 3 gündür kayıp olan 49 yaşındaki Z.G. isimli kadın Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından bulundu.Engelli olduğu bildirilen Z.G. isimli kadının 29 Nisan Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında evinden kaçtığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi. Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler teknik ve detaylı çalışmaları sonucunda

Giriş Tarihi: 2.5.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 15:30 ABONE OL
3 gündür kayıp olan engelli vatandaşı jandarma buldu
Manisa’nın Akhisar ilçesinde 3 gündür kayıp olan ve her yerde aranan engelli kadın bir arazide sağ salim bulundu.
Manisa’nın Akhisar ilçesi Mecidiye Mahallesinde ikamet eden ve 3 gündür kayıp olan 49 yaşındaki Z.G. isimli kadın Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından bulundu.
Engelli olduğu bildirilen Z.G. isimli kadının 29 Nisan Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında evinden kaçtığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi. Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler teknik ve detaylı çalışmaları sonucunda kayıp Z.G.’yi Mecidiye Mahallesi Kocakanal mevkiinde bir arazide buldu.
Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ndeki kısa süreli tedavisinin ardından bugün eşi S.G.’ye teslim edildi. S.G. ise bu zorlu günlerde jandarma ekiplerinin canla başla çalıştığını ve kısa sürede eşini bularak teslim ettikleri için teşekkür etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
3 gündür kayıp olan engelli vatandaşı jandarma buldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA