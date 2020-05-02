Manisa’ya kuvvetli yağış uyarısı

Manisa il genelinde bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren başlaması beklenen sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların, Manisa il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-40 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı) vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.Gece 04.00 sıralarında başlaması öngörülen yağışın akşam 20.00’a kadar sürmesi bekleniyor.