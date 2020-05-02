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’ya şehit ateşi düştü

Bitlis’te PKK’lı teröristlerle girilen sıcak temasta, şehit düşen 30 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu’nun acı haberi ’da yaşayan eşi Ayşe Karaarslan Kuzu’ya ulaştırıldı.Bitlis’in Çeltikli kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 asker şehit olurken 4 askerde yaralandı. Şehitlerden birinin Balıkesir İvrindi ilçesi Okçular Mahallesi nüfusuna kayıtlı Bitlis Jandarma Komando Özel Harekât Tabur Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu olduğu öğrenildi.Yeni evli olan şehit Kuzu’nun eşinin Manisa’nın Yunusemre

Giriş Tarihi: 3.5.2020 00:00 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 00:15 ABONE OL
Manisa’ya şehit ateşi düştü
Bitlis’te PKK’lı teröristlerle girilen sıcak temasta, şehit düşen 30 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu’nun acı haberi Manisa’da yaşayan eşi Ayşe Karaarslan Kuzu’ya ulaştırıldı.
Bitlis’in Çeltikli kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 asker şehit olurken 4 askerde yaralandı. Şehitlerden birinin Balıkesir İvrindi ilçesi Okçular Mahallesi nüfusuna kayıtlı Bitlis Jandarma Komando Özel Harekât Tabur Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu olduğu öğrenildi.
Yeni evli olan şehit Kuzu’nun eşinin Manisa’nın Yunusemre ilçesi Atatürk Mahallesinde ikamet ettiği öğrenilirken, şehit haberi beyaz eşya üretimi yapan fabrikada çalışan eşi Ayşe Karaarslan Kuzu(35)’ya Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Yunusemre İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Cebeci, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve protokol üyeleri tarafından verildi.
Şehidin cenazesinin yarın memleketi olan Balıkesir’de toprağa verileceği öğrenildi.
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Manisa’ya şehit ateşi düştü
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