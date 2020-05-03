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Kumar baskınında çatıya saklandılar

’nın Alaşehir ilçesinde emniyet ekipleri tarafından bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine eve baskın düzenlenirken, 4 kişinin çatıya saklandığı baskında 12 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına muhalefetten 3 bin 150’şer lira para cezası uygulandı.Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir evde kumar oynandığı ihbarını değerlendiren emniyet ekipleri eve baskın düzenledi. Baskın sırasında evde bulunan 4 kişi çatıya saklanırken, ekipler tarafından yapılan aramada yakalandı. Evde bulunan 12 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi

Giriş Tarihi: 3.5.2020 02:15 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 03:00 ABONE OL
Kumar baskınında çatıya saklandılar
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde emniyet ekipleri tarafından bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine eve baskın düzenlenirken, 4 kişinin çatıya saklandığı baskında 12 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına muhalefetten 3 bin 150’şer lira para cezası uygulandı.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir evde kumar oynandığı ihbarını değerlendiren emniyet ekipleri eve baskın düzenledi. Baskın sırasında evde bulunan 4 kişi çatıya saklanırken, ekipler tarafından yapılan aramada yakalandı. Evde bulunan 12 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi.
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Kumar baskınında çatıya saklandılar
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