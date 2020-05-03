Manisa’da hasta nakil ambulansı kaza yaptı

Manisa’nın Demirci ilçesinde kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hasta nakil ambulansı virajı alamayarak devrildi. Ambulanstaki hasta başka bir ambulansla Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken sağlık görevlilerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaza, Demirci-Salihli karayolu Arpacı Mahallesi Aydoğan Sokak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demirci Devlet Hastanesi’nden Salihli’ye hasta götüren 45 UA 692 plakalı 112 ambulansı bölgede etkili olan sağanak yağmur sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajda kaza yaptı. Kaza yapan ambulansta bulunan sağlık görevlileri ve hastaya, olay yerine gelen görevliler tarafından yardım edildi. Olay yerine gönderilen Köprübaşı 112 Ambulansı kaza yapan araçta bulunan hastayı ambulansa alarak Salihli’ye götürdü.112 ambulansında bulunan sürücü ve sağlık görevlilerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.