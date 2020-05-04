Evde kalma tebligatına uymayan 2 kişiye 6 bin 300 TL ceza

Manisa Valiliği il genelinde 14 gün süreyle evde kalmaları yönünde tebligat yapılan 390 kişiden 2’sinin tebligata aykırı davrandığını tespit ederek toplam 6 bin 300 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı.Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında ilimiz genelinde, 14 gün süreyle evde kalması yönünde tebligat yapılan 390 şahıs adresinde kontrol edilmiş olup, tebligata aykırı davrandığı tespit edilen Yunusemre ilçesindeki 2 şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına muhalefet etmekten 3.150’şer TL olmak üzere toplam 6 bin 300 TL cezai işlem uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.