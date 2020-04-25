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’de hırsızlık zanlısı parmak izinden yakalandı

’in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerini soyan hırsız, polisin titiz çalışması sonucu parmak izinden tespit edilerek yakalandı.Alınan bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soyulan bir iş yerinde hırsızlığın aydınlatılması için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasıyla elde edilen parmak izinin M.B.’ye ait olduğu belirlendi. Kimliği tespit edilen hırsızlık zanlısı, belirlenen adrese düzenlenen operasyon ile yakalandı.Gözaltına alınan M.B., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi

Giriş Tarihi: 25.4.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 14:45 ABONE OL
Mardin’de hırsızlık zanlısı parmak izinden yakalandı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerini soyan hırsız, polisin titiz çalışması sonucu parmak izinden tespit edilerek yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soyulan bir iş yerinde hırsızlığın aydınlatılması için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasıyla elde edilen parmak izinin M.B.’ye ait olduğu belirlendi. Kimliği tespit edilen hırsızlık zanlısı, belirlenen adrese düzenlenen operasyon ile yakalandı.
Gözaltına alınan M.B., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Mardin’de hırsızlık zanlısı parmak izinden yakalandı
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