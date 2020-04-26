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Mazıdağı sokağa çıkma kısıtlamasının 4’üncü gününde de sessizliğini korudu

’in Mazıdağı ilçesinde korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası oluşan sessizlik, kısıtlamanın son gününde de devam etti.Mardin’in Mazıdağı ilçesinde korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. İlçe merkezinin en işlek bölgesi olan Cumhuriyet Meydanı boş kaldı. Vatandaşlar evde kalırken, eczane ve fırınların açık olduğu ilçede belediye ekipleri çöpleri toplamaya devam etti

Giriş Tarihi: 26.4.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 11:30 ABONE OL
Mazıdağı sokağa çıkma kısıtlamasının 4’üncü gününde de sessizliğini korudu
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası oluşan sessizlik, kısıtlamanın son gününde de devam etti.
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. İlçe merkezinin en işlek bölgesi olan Cumhuriyet Meydanı boş kaldı. Vatandaşlar evde kalırken, eczane ve fırınların açık olduğu ilçede belediye ekipleri çöpleri toplamaya devam etti.
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Mazıdağı sokağa çıkma kısıtlamasının 4’üncü gününde de sessizliğini korudu
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