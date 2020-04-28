Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Mardin Haberleri 2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan D.Ç. jandarma tarafından yakalandı.Jandarma ekipleri kendi sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan ve 2016 yılından beri firari olan D.Ç. isimli şahsın Derik ilçesinde bulunan evinde saklandığı tespit edildi. Saklandığı eve jandarma tarafından yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan D.Ç. isimli şahsın

Giriş Tarihi: 28.4.2020 08:00 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 08:15 ABONE OL
2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan D.Ç. jandarma tarafından yakalandı.

Jandarma ekipleri kendi sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan ve 2016 yılından beri firari olan D.Ç. isimli şahsın Derik ilçesinde bulunan evinde saklandığı tespit edildi. Saklandığı eve jandarma tarafından yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan D.Ç. isimli şahsın jandarmadaki işlemlerinin bitmesine müteakip çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA