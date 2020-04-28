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Zabıtanın uyarısına rağmen PTT önlerinde sosyal mesafeye uyulmuyor

’in Kızıltepe ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında yardım maaşlarını almak ve faturalarını yatırmak isteyen vatandaşlar, PTT şubeleri önlerinde sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeden korona virüsün yayılmasına davetiye çıkarıyor.Kızıltepe ilçesinde sabahın erken saatlerinde PTT şubesi önünde sıraya giren vatandaşların sayısı kısa sürede arttı. Zabıta ekipleri PTT şubesi önünde vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyması için bariyerler yerleştirdi. Zabıta ekipleri sıraya giren vatandaşları da sürekli sosyal mesafe kuralı için uyardı. Ancak bütün bu uyarı ve önlemlere rağmen vatandaşların sosyal mesafe kuralına

Giriş Tarihi: 28.4.2020 16:45 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 17:30 ABONE OL
Zabıtanın uyarısına rağmen PTT önlerinde sosyal mesafeye uyulmuyor
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında yardım maaşlarını almak ve faturalarını yatırmak isteyen vatandaşlar, PTT şubeleri önlerinde sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeden korona virüsün yayılmasına davetiye çıkarıyor.
Kızıltepe ilçesinde sabahın erken saatlerinde PTT şubesi önünde sıraya giren vatandaşların sayısı kısa sürede arttı. Zabıta ekipleri PTT şubesi önünde vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyması için bariyerler yerleştirdi. Zabıta ekipleri sıraya giren vatandaşları da sürekli sosyal mesafe kuralı için uyardı. Ancak bütün bu uyarı ve önlemlere rağmen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
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Zabıtanın uyarısına rağmen PTT önlerinde sosyal mesafeye uyulmuyor
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