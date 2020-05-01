Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Mardin Haberleri Ortadağu’nun en büyük hububat ticaret merkezi sessizliğe büründü

Ortadağu’nun en büyük hububat ticaret merkezi sessizliğe büründü

Giriş Tarihi: 1.5.2020 12:30 ABONE OL
Ortadağu’nun en büyük hububat ticaret merkezi sessizliğe büründü
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan ve Ortadoğu’nun en büyük hububat merkezi olan Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezi korona virüs tedbirleri kapsamında sessizliğe büründü.
Korona virüs salgını nedeniyle alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Mardin’in Kızıltepe ilçesinde de sessizlik hakim. 213 bin metrekare üzerine kurulan Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezi de sessizliğe büründü. 542 iş yerinin bulunduğu merkezde çalışan esnaf korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde kalınca merkez boşaldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ortadağu’nun en büyük hububat ticaret merkezi sessizliğe büründü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA