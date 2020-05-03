Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Mardin Haberleri Aselcioğlu Sabunculuk sağlık çalışanlarına hijyen paketi hediye etti

Aselcioğlu Sabunculuk sağlık çalışanlarına hijyen paketi hediye etti

Giriş Tarihi: 3.5.2020 13:45 ABONE OL
Aselcioğlu Sabunculuk sağlık çalışanlarına hijyen paketi hediye etti
Mardin’de meslek gruplarına hijyen paketi desteğiyle tanınan Aselcioğlu Sabunculuk şirketi sahibi Şeyhmus Özdener, bu sefer de Mardin 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına hijyen paketi hediye etti.
Mardin’de meslek gruplarına hijyen paketi desteğiyle tanınan Aselcioğlu Sabunculuk şirketi sahibi Şeyhmus Özdener, bu sefer de Mardin 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına hijyen paketi hediye etti. Merkezde çalışan tüm personellere el dezenfektanı, 80 derece kolonya ve saf doğal zeytinyağlı sabundan oluşan hijyen paketlerini teslim ettiklerini belirten Özdener, "Çağrı merkezi çalışanlar telefon ve bilgisayarla çok fazla temas ediyor. Bu nedenle enfekte olma riski artıyor. Biz de kendilerine hijyen paketi hazırlayıp hediye ettik" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aselcioğlu Sabunculuk sağlık çalışanlarına hijyen paketi hediye etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA