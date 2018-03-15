Başkan Bakıcı’nın Bilecik ziyaretleri

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ve Danışmanı Levent Tokmak ile birlikte Bilecik'te çeşitli ziyaretlerde bulundu. Başkan Bakıcı Bilecik'te ilk olarak Bilecik Giyim ve Mefruşat Odası Başkanı Haşim Balcı'yı ziyaret ederek burada bir süre sohbet etti. Ziyaretin sonunda Balcı'ya ziyaretin anısına Metristepe Plaketi takdim eden Başkan Bakıcı, Balcı'ya işlerinde kolaylıklar diledi.

Ardından Bilecik Orman İşletme İl Müdürü görevine atanan Erkan Yurt'u ziyaret eden Başkan Bakıcı ve beraberindekiler Yurt ile bir süre görüşerek fikir alış verişinde bulundu. Başkan Bakıcı ziyarette ayrıca geçtiğimiz Eylül ayında Bozüyük ormanlarında meydana gelen orman yangını ile ilgili bilgi verdi. Yapılan görüşmelerin sonunda Başkan Bakıcı Bilecik Orman İşletme İl Müdürü Erkan Yurt'a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek ziyaretin anısına plaket takdim etti.

Başkan Bakıcı Bilecik ziyaretlerinde son olarak Tarım İl Müdürlüğü'ne görevlendirilen Necmettin Yoldaş'ı makamında ziyaret etti. Burada da bir süre sohbet eden Başkan Bakıcı, Yoldaş'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak Metristepe Plaketi takdim etti. İl Müdürü Yoldaş'ta Başkan Bakıcı'ya nazik ziyareti için teşekkür ederek ziyaretin anısına çini tabak hediye etti.