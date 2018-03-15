Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Başkan Salman Yalovalı okçuları ağırladı

Başkan Salman Yalovalı okçuları ağırladı

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından pilot bölge olarak seçilen Bursa'da düzenlenen turnuvada derece elde eden Yalovalı okçular, Belediye Başkanı Vefa Salman’ı ziyaret etti.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 15:49
Başkan Salman Yalovalı okçuları ağırladı

Orhangazi Gençlik ve Spor Eğitim Derneği Yalova şubesi olarak Bursa'da yapılan turnuvaya katılan ve takım olarak dereceye giren sporcular Şevval İnce, Şeyda Ersoy, Sefa Fesliyen, Aytuğ Erol ile birlikte Başkan Neşe Zenginler ve Antrenör Şaban Ok'u makamında ağırlayan Başkan Salman, derece elde eden takım oyuncularını tebrik ederek hediyeler takdim etti.

Okçuluk sporunun maliyetli ve bir o kadarda dikkat isteyen bir spor dalı olduğunu belirten Başkan Salman, "Zor şartlar ve maalesef imkansızlıklar içinde almış olduğunuz dereceden dolayı hepinizi tebrik ederim. Yapmış olduğunuz spor dalı dikkat isteyen ve bir o kadar da maliyetli bir spor dalı. Almış olduğunuz bu kupa ve dereceden dolayı hepinizi kutlarım" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Salman Yalovalı okçuları ağırladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN