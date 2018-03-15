Bursa'da çiviyle telin estetik buluşması

Kent Konseyi Kadın Meclisi El İzi Gönüllü Sanat Atölyesi'nde filografi kursu açıldı. 6 ay boyunca eğitim alan 32 kadın, el emeği göz nuru eserlerini, Nilüfer Belediyesi Halk Evi Sergi Salonu'nda açtıkları sergide beğeniye sundu. Sergi açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Aysel Okumuş, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp, Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Cevriye Coşkun

Kayış, gönüllü eğitmenler Şenay Geleri ve Arzu Yaşar ile kursiyerler katıldı.

Sergi açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, unutulmaya yüz tutmuş sanat dallarını tekrar gün yüzüne çıkarmak için katkı koyan herkese teşekkür etti. Farklı sanat dallarında birçok kurs düzenlediklerini ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, "Bir sanat dalı üzerine kurslar düzenlemek, Nilüfer Belediyesi'nin kültür ve sanat kenti olma anlayışının bir ürünü olarak değerlendiriyorum" dedi.

1999 yılından beri Nilüfer'in eğitim bilim, kültür sanat ve spor kenti olacağını vurguladığını ifade eden Başkan Bozbey, emeği geçen, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Filografiyi çiviyle telin estetik buluşması olarak nitelendiren Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp de, büyük emek harcayan kursiyerleri tebrik etti. Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Cevriye Coşkun Kayış da emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kurs hocalarına çiçek vererek teşekkür etti. Gönüllü eğitmenler Şenay Geleri ve Arzu Yaşar da kursiyerlerin yaptığı bir eseri Başkan Mustafa Bozbey'e armağan etti. Daha sonra kursiyerlere sertifikaları verildi.

Başkan Mustafa Bozbey daha sonra, sergiyi gezerek eserleri tek tek inceledi. Sergi 16 Mart tarihine kadar açık kalacak.