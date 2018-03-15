“Çalışan anne olmak suç mu?”

Canbebe'nin "Anneler ile Geleceğe" projesi kapsamında Antalya Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda anne ve anne adaylarıyla buluşan Çocuk Gelişim Uzmanı Özge Selçuk Bozkurt çalışan annelerin yaşadığı problemlere değinerek tavsiyelerde bulundu.

Canbebe tarafından 2017'de hayata geçirilen Anneler ile Geleceğe kurumsal sosyal sorumluluk projesi bu yıl tekrar başladı. Toplam 26.600 anne ve anne adayına ulaşılarak, başarıyla sona erdirilen projenin 2.etabı için ilk seminer 14 Mart'ta Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci'nin de katılımıyla Antalya'da yapıldı. Çocuk yetiştirmenin gereği bilimsel temelleri anlatmak üzere oluşturulan Canbebe Uzman Ekibi'nin verdiği ücretsiz seminerlerde ve dijital ortamda geliştirilen Canbebe Anneler Kulübü'nde, hedef bu yıl 26.600'den de fazla anne ve anne adayına ulaşmak.

"BEBEK DEĞİL, ANNE ZOR AYRILIYOR"

0-36 ay aralığındaki bebek gelişimine dair pek çok konuda değerli bilgilerin paylaşıldığı seminerde Çocuk Gelişim Uzmanı Özge Selçuk Bozkurt şunları söyledi: "Anne bebeğini dünyaya getirdikten sonra işe geri döndüğünde bazen suçluluk ve yetersizlik hisseder. Bebeğini bırakıp gitmek zor gelir. Ancak bebekler doğdukları andan itibaren her şeye alışarak başlar. Dolayısıyla annesinden ayrılmak da alışma sürecinde olan bebeğin uyum gösterebileceği bir durumdur. Sevgisini gösteren bir bakıcı, anneanne ya da babaanne ile büyüyen bebek güven içindedir ve mutludur. "

"KALİTELİ ZAMAN GEÇİRMEK ÖNEMLİ"

Çocukla geçirilen zamanın niceliğinden çok niteliğine dikkat çeken Bozkurt, "İşten eve dönünce ilk olarak bebeğinizle birlikte olun. Bırakın ev işlerini. Kısacık da olsa kaliteli zaman geçirin. Henüz bebekse ona bol bol sarılın, öpüp koklayın. Göz teması kurun, şarkılar söyleyin, konuşun. Ten temasında bulunun. 1 Yaşından sonra ise oyunlarla, masallarla, park aktiviteleriyle çocuğunuzun yanında olun ancak sevgi-disiplin dengesini de daima koruyun. Sınırları olmayan, her istediği yapılan-alınan çocuğun kontrolsüz dürtülerden ve endişeden oluşan bir kaosun içinde kalacağını unutmayın. Babanın çalışan anneye desteği de göz ardı edilmemeli. Ev işlerinde eşinden yardım alan anne, bebeğine ayırdığı zamanı stressiz geçirir. Araştırmalara göre iş paylaşımı olan evlerde daha az depresyon görülüyor. Eşiyle anlayış içinde ve işinde huzurlu anne, bebeğiyle de uyum içinde oluyor." dedi.

Yılsonuna kadar pek çok noktada düzenlenecek, moderatörlüğünü Tiyatro Sanatçısı Seren Fosforoğlu'nun yaptığı seminerlerde çocuk gelişim uzmanın yanı sıra Yeni doğan Hemşiresi Esra Ertuğrul da anneler ve anne adaylarıyla buluşacak. Bebeklerde uyku rutini oluşturulmasından, evdeki ilk yardıma; bebeklerde ek gıdaya geçiş dönemi (BLW) ve oyunun bebeğin gelişimindeki etkisine kadar pek çok konu konuşulacak. Seminerlere katılamayan anneler ve anne adayları projenin devamı niteliğindeki dijital platform, Anneler ile Geleceğe Kulübü'nde uzmanlara sorularını yöneltebilecek.