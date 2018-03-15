Sakarya'da İlim Yayma Cemiyetinden Başkan Dişli’ye davet

İlim Yayma Cemiyeti Necip Fazıl Kısakürek Erkek Öğrenci Yurdu Müdür Yardımcısı Furkan Saral ve öğrenciler Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'yi ziyaret ederek, 20 Mart Salı günü Kapalı Spor Salonu'nda düzenleyecekleri "Kaldırımlardan Sakarya'ya Necip Fazıl" konulu sempozyuma davet etti.İlim Yayma Cemiyeti ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek programı kapsamında düzenlenecek etkinlikle ilgili bilgi veren İlim Yayma Cemiyeti Müdür Yardımcısı Furkan Saral, etkinliğe Sunucu Serdar Tuncer, Ezgileriyle Ömer Karaoğlu, Prof.Dr. Yılmaz Daşçıoğlu ve Necip Fazıl'ın hatıralarıyla Mustafa Yazgan'ın konuk olacağını belirterek Başkan Dişli'ye davette bulundu. Başkan Dişli, gençlerin böyle anlamlı etkinlikler düzenlemesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek yurt yönetimine ve öğrencilere başarı diledi.

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