Şehir buluşmaları Bursa’dan başlıyor

Şehir sakinlerinin hayal, görüş ve taleplerini anlatacakları projenin ikinci etabı olan "Şehir Buluşmaları", 15 Mart Perşembe günü Bursa'dan başlıyor. Pazartesi günü Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen tanıtım programı ile başlayan faaliyet, 15 Mart Perşembe basın açıklaması ile sonlandırılacak. Proje kapsamında Bursa'ya gelen otobüs, perşembe günü Uludağ Üniversitesi öğrencileri ile de buluşacak.

Şehir Buluşmaları'na katılacak olan AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan;

-"AK Parti olarak, büyük ve güçlü Türkiye yolunda güçlü bir iddianın sahibiyiz. İnsan, mekân, şehir ilişkisini kurup, binlerce yıllık medeniyetimizin değeri olan şehirlerimizle özdeşleşen bu buluşmaları Bursa'dan başlatıyoruz. 3 kıta 7 iklime adalet ve merhametle hükmeden Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapan, Cumhuriyet Türkiyesi'nin de en gözde, en güzide şehirlerinden olan Bursa'yı tüm yönleriyle en iyi bilenlerden, o şehirde yaşayanlardan dinlemek ve Bursa'nın 2023 hedeflerini belirleyecek adımları atmak için gerçekleştireceğimiz bu buluşmalar büyük ilgi görecek" dedi.