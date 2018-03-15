Uludağ Üniversitesi’nde 13 bin öğrenci için yeni yurtlar yapılacak

Yap-işlet-devret modeline göre inşa edilecek yurt binaları için yer tahsislerinin yapıldığını söyleyen Rektör Ulcay, birkaç sene içerisinde yurtların tamamlanmasını hedeflediklerini açıkladı.

Uludağ Üniversitesi'nde görev yapan yöneticiler ve dekanların katıldığı Stratejik Ar-Ge Kurulu Toplantısı Rektörlük Binası'nda yapıldı. Başkanlığını Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay'ın yaptığı toplantıya rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Yüce ve Aslı Hockenberger de iştirak etti. Üniversite üst yönetimi, dekanlar, dekan yardımcıları ve yöneticilerin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Yükseköğretim Kurulu tarafından uluslararasılaşma stratejisi kapsamında seçilen 20 pilot üniversiteden birisi olduklarını açıkladı. Üniversite olarak yabancı öğrenci ve akademisyen sayılarının arttırılması adına ciddi çalışmalar yaptıklarını kaydeden Rektör Ulcay, "Geçen yıl yine YÖK tarafından 15 araştırma üniversitesi arasına seçilmiştik. Bu yıl ise uluslararasılaşma projesi kapsamında belirlenen 20 üniversite arasına girdik. Bu elbette bizlere büyük görevler yüklüyor. YÖK tarafından verilen bu önemli sorumlulukların altından kalmak için bütün üniversite yöneticileri olarak üzerimize düşen ne varsa yerine getirmek için çalışacağız. Yabancı öğrenci sayımızı her geçen gün katlayarak arttırıyoruz. Yabancı akademisyen sayımızı da aynı oranda arttırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

LOJMAN PROJELERİNİN TEMELİ 2018'DE ATILACAK

Artan öğrenci kapasitesinin farklı ihtiyaçları da beraberinde getirdiğine işaret eden Rektör Ulcay, "Uluslararasılaşma stratejisi kapsamında yabancı öğrencilerin ve yerli öğrencilerimizin barınma meselesi de ortaya çıkıyor. KYK bizlere şu an için yabancı öğrenci sayısının yüzde 1'i kadar yurt hizmeti sağlıyor. Üniversitemizde toplam 6 bin öğrencimiz için yurt binası var. Fakat biz şu anda KYK ile anlaşarak yap işlet devlet modeli ile 13 bin öğrenci kapasiteli yurt için yer tahsisi yaptık. Belki bir sene içerisinde bitmez ama toplam 13 bin öğrencinin barınması için yapılacak yurtlar adına yer tahsisini gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra bin öğrenci için lojman projemizin temellerini de 2018 yılı içerisinde atacağız. Böylece üniversite içerisinde ciddi bir yurt potansiyeline kavuşmuş olacağız" dedi.