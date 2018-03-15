Uzm. Dr. Öner: “Bu özel mesleği yapan tüm insanlar özeldir”

Sabah erken saatlerde başlayan kutlamalar için Genel Direktör İbrahim Dalkılınç, Başhekim Op. Dr. Osman Metin, Başhemşire Serap Ay ve Mesul Müdür Yardımcısı Uz. Dr. Gökhan Gedikli Kent Meydanı Atatürk Anıtında düzenlenen törene katıldı. Ardından Özel Adatıp Hastanesinde görev yapan tüm hekimleri tek tek ziyaret eden hastane yönetimi, bu özel ve anlamlı günü kutladı. Özel Adatıp Sakarya Hastanesi, akşamüstü düzenlediği 14 Mart Tıp Bayramı kokteylinde tüm değerli hekimlerine günün anısına hediye takdim etti.

Sağlık Yatırımları Grup Başkanı Uzman Dr. Gökhan Öner'in katılımıyla gerçekleşen 14 Mart Tıp Bayramı kokteylinde, hekimlere, doğdukları günün gazetesi hediye edildi. Uz. Dr. Gökhan Öner, "İnsanların hayatını kurtarmak, acılarını dindirmek, onları tedavi etmek için kendi hayatlarımızı ikinci planda tutmak bizim açımızdan en olağan şeylerden biri. Kimi zaman bir doğumdayız, kimi zaman saatlerce süren ameliyatlarda, kimi zaman bir hastanın şifa bulması için aylarca hatta yıllarca çabalıyoruz. Bu özel mesleği yapan tüm insanlar özeldir ve doğdukları gün önemlidir. Bu vesileyle küçük birer anı olması temennisiyle sizlere doğduğunuz günün gazetesini takdim eder ve tüm hekimlerin Tıp Bayramını kutlarım" dedi.