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Çerkezköy TSO’dan üyelerine umre fırsatı

Giriş Tarihi: 16.3.2018
Çerkezköy TSO’dan üyelerine umre fırsatı
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), İstanbul Hisar Turizm Tekirdağ Şubesi ile bir anlaşma yaparak umre ziyaretinde bulunmak isteyen Çerkezköy TSO üyeleri ve yakınlarına indirim avantajı sağladı. Protokol, 27 Şubat'ta Çerkezköy TSO Başkanı Süleyman Kozuva ve İstanbul Hisar Turizm Tekirdağ Şube Müdürü Recep Can tarafından imzalandı. Çerkezköy TSO üyeleri ve personelinin eş ve çocuklarını kapsayan protokol kapsamında belirlenen indirim TSO üye kartı veya personel kartının ibrazı ile mümkün olacak.
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Çerkezköy TSO’dan üyelerine umre fırsatı
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