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ÇOSB’de Türk Eximbank irtibat bürosu açıldı

Giriş Tarihi: 16.3.2018
ÇOSB’de Türk Eximbank irtibat bürosu açıldı
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) önemli bir hizmeti daha katılımcılarına sunmanın gururunu yaşıyor. Sanayiciler için önemli bir hizmet olan Türk Eximbank Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) İrtibat Bürosu yapılan törenle açıldı. ÇOSB Bölge Müdürlüğü İdari Binasında hizmet verecek irtibat bürosunun açılışı için tören düzenlendi. ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, "Büronun bölgemiz sanayicilerinin Türk Eximbank ile olan çalışmalarını hızlandıracağına ve sanayicilerimize yeni bir perspektif kazandıracağına inanıyorum" dedi.
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ÇOSB’de Türk Eximbank irtibat bürosu açıldı
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