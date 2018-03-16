Eğitimde bölgenin yıldızı yükseliyor

BUGÜN NELER OLDU

Marmara'nın incisi Tekirdağ'da 2006 yılından bu yana eğitim veren Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ), Avrupa ve Asya arasındaki ulaşım ağının geçtiği avantajlı konumu ve eğitim kalitesi ile öğrencilerin tercih ettiği bir üniversite olarak her geçen gün daha da gelişiyor.Balkan coğrafyasına yakınlığını öğrencileri ve araştırmacılar için fırsata dönüştüren üniversite kuruluşundan itibaren sürekli büyüme kaydediyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 2006 yılında 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul olmak üzere 15 birimle akademik hayata adım atarken; bugün 10 fakülte, 1 devlet konservatuvarı, 3 enstitü, 3 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 11 uygulama ve araştırma merkezi ve 5 bölüm başkanlığı olmak üzere toplam 44 akademik birimle çalışmalarına devam ediyor. 35 bin öğrencisi bulunan NKÜ, Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversitesi olma yolunda ilerliyor. Üniversite-sanayi iş birlikleri ve Teknopark bünyesinde yürütülen Ar-Ge faaliyetleri ile ülke ve bölge sanayisine öncülük eden NKÜ, sunduğu bilgi birikimi ile de milli ve yerli üretimi de teşvik ediyor. Üniversite kendi kaynaklarını kullanarak Bilimsel Araştırma Projelere şu ana kadar 1 milyon 968 bin 543 TL'lik destek verdi.