Engelliler için turizm haritası

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Edirne Bedensel Engellileri ve Ailelerini Koruma Yardımlaşma Derneği (EBED) ile aynı alanda Bulgaristan'da faaliyet gösteren Mentalligue adlı kuruluş, sınır ötesi proje çalışması için anlaşma yaptı. Gerçekleşecek sınır ötesi işbirliği projesiyle her iki ülkenin turizm haritası çıkarılacak ve bu haritada engelli turistlere sağlanan kolaylıklar belirtilecek. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın yanı sıra Burgas kenti ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de de temsilcilikleri bulunan Mentalligue'nin başkanı Dr. İvan Karagyozov Edirne'ye gelerek EBED Başkanı Dilek Öner'le bir görüşme yaptı. İki başkan birlikte çalışma konusunda prensipte anlaştı.Dr. Karagyozov yaptığı açıklamada, bu projeyle bir anlamda engelli turizmini artıracaklarını belirterek "Türkiye'den, Edirne'den örnek verecek olursak, Selimiye Camii dünyaca ünlü. Ancak engelli rampası var mı, engelli tuvaleti var mı? Edirne'de yaşayanların bazıları bilebilir. Ama uzakta yaşayan bir engelli bilemez. Selimiye Camiini gezmek isteyen bir engelli kendisini neyin beklediğini bilemez. Yine Avrupa'da hastane yokken Osmanlı Edirne'de bir hastane kurmuş. Orada da rampa ve engelli tuvaleti var mı? Bunu Bulgaristan'da yaşayan ve Edirne'ye turist olarak gelmek isteyen bir engelli bilemez. Aynı şeyler Bulgaristan için geçerlidir. Tarihi eserlerde ve gezilecek yerlerde engellilere sağlanan şartları o haritaya yazacağız. Engelli birey cep telefonundan Türkiye ve Bulgaristan'da gezmek istediği yerde kendisinin hayatını kolaylaştıracak neler var, görecek" dedi. EBED Başkanı Öner de Bulgaristan'daki çalışma arkadaşlarıyla gerçekleştirecekleri proje sonunda Edirne ve Türkiye turizmine büyük katkılar sağlayacakları konusunda umutlu olduğunu söyledi.