Rektör Gönen’in Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin kahramanlığını, cesaretini ve yurdunu savunmak için verilen onurlu direnişin tüm dünyaya gösterildiği tarihi bir gün olduğuna dikkat çeken Rektör Hasan Gönen, mesajında "Çanakkale'de insanlık tarihinde eşine rastlanamayacak büyük bir savunma ve kahramanlık örneği gösterilerek kazanılan zafer, tüm dünyaya "Çanakkale Geçilmez" gerçeğini kabul ettirmiş, dünya tarihinin seyrini değiştirmiştir. Öyle ki cephelerde savaşa katılmış tüm milletler bugünü bizim milletimizle birlikte saygıyla anmaktadır ve geçmişin savaşı, bugünün kardeşliğinin çok önemli bir sembolü haline gelmiştir. İnsanımız, sahip olduğu yüksek ahlak ve medeniyet anlayışıyla Çanakkale Savaşı'nda düşmanından bile esirgemediği şefkat ve merhametiyle savaşın da bir hukuku olduğunu tüm insanlığa göstermiştir. Bugün Çanakkale Zaferinin 103. yılında, milletçe şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emaneti, her geçen gün aynı bilinç ve inançla daha da yükseklere taşıyoruz. Onlara şükran borcumuzu ödemenin yolu vatana, bayrağa, birlik ve beraberliğe kararlı bir şekilde sahip çıkmak, bizi millet yapan yüksek değerleri canlı tutmak, aynı zamanda bu şanlı zaferin nasıl kazanıldığını gelecek kuşaklara aktararak, Çanakkale ruhunu sonsuza kadar yaşatmaktır. Dün Çanakkale destanını yazan 18 Mart ruhu, bugün Afrin Harekatı'nda vatanımızın geleceğini teminat altına almak için canlarını feda etmekten kaçınmayan kahraman evlatlarımızda beden bulmaktadır. Kalbimizin en derin yerine işleyen vatan sevdası, bugün bizleri yepyeni bir ruhla Çanakkale Zaferi'nin 103. yıldönümünü kutlamaya sevk etmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın "Birileri Var" sloganıyla bu vatan uğruna canlarını feda etmekten hiçbir zaman çekinmeyen adsız kahramanlarımıza ithafen yürüttüğü kampanya, genç nesillerimizin de bu mukaddes mücadeleyi çok daha iyi idrak edebilmelerini sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

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