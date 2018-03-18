Bursaspor Sow’dan verİm alamıyor

Bursaspor'dan 5 ay boyunca aylık 160 Bin Euro kazanacak olan Senegalli yıldız Moussa Sow, çıktığı 5 resmi karşılaşmada da varlık gösteremeyerek camiada büyük hayal kırıklığı yarattı. Al-Ahli takımından 6 aylığına kiralanan 32 yaşındaki golcü oyuncu ligde Beşiktaş ve Galatasaray maçları da dahil olmak üzere 4 müsabakada sakatlığı nedeniyle oynayamadı. Ligde 4 maç, kupada ise 1 maç olmak üzere toplam 5 resmi karşılaşmada forma giyen Sow, sergilediği vasat performansla büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Yeşil Beyazlı kulüp, gol yollarına çare olması için kadrosuna kattığı oyuncuya aylık 160 Bin Euro'dan ödeme yapıyor.

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