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Bursaspor Sow’dan verİm alamıyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Al-Ahli takımından kiralanan Moussa Sow Bursaspor’da beklenen performansı sergileyemedi. Yıldız oyuncu oynadığı 5 resmi karşılaşmada camiayı hayal kırıklığına uğrattı

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2018
Bursaspor Sow’dan verİm alamıyor

Bursaspor'dan 5 ay boyunca aylık 160 Bin Euro kazanacak olan Senegalli yıldız Moussa Sow, çıktığı 5 resmi karşılaşmada da varlık gösteremeyerek camiada büyük hayal kırıklığı yarattı. Al-Ahli takımından 6 aylığına kiralanan 32 yaşındaki golcü oyuncu ligde Beşiktaş ve Galatasaray maçları da dahil olmak üzere 4 müsabakada sakatlığı nedeniyle oynayamadı. Ligde 4 maç, kupada ise 1 maç olmak üzere toplam 5 resmi karşılaşmada forma giyen Sow, sergilediği vasat performansla büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Yeşil Beyazlı kulüp, gol yollarına çare olması için kadrosuna kattığı oyuncuya aylık 160 Bin Euro'dan ödeme yapıyor.

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Bursaspor Sow’dan verİm alamıyor
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