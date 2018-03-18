Gençlik ve Spor Merkezi hizmete açıldı

Spora yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Osmangazi Belediyesi, temelini geçtiğimiz yıl Mayıs ayında attığı Tuna Gençlik ve Spor Merkezi'ni hizmete açtı. Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaptığı konuşmada, spor alanındaki yatırımlarla Türkiye'de öncü olmaya devam ettiklerini söyledi. Asıl hedeflerinin Türk Bayrağını uluslararası alanda temsil edecek sporcular yetiştirmek olduğunu belirten Başkan Dündar, "Farklı branşlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek sporcuların çıkması hedefi ile Türkiye'nin en büyük ve en modern atletizm salonu olan Osmangazi Atletizm Salonu'nu şehrimize kazandırdık" dedi.

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