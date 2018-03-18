Hepçilingirler Emine Örnek Okulları’nda

Türkçenin yabancı sözcüklerden arındırılması için verdiği mücadele ile tanınan ünlü yazar Feyza Hepçilingirler, Emine Örnek öğrencileri ile buluştu. Türkçenin bozulmaması, gereksiz yabancı sözcüklerden arındırılması, hayatı Türkçe algılama ve kurgulama yönünde büyük bir çaba harcayarak, çocuklar ve gençler için kitaplar yazan, Feyza Hepçilingirler, geçtiğimiz gün Emine Örnek Okullarında 5'nci ve 7'nci sınıf öğrencileri ile bir araya geldi. "Türkü Çocuk" ve "Of Dilim" adlı kitaplarını okudukları yazar ile samimi bir söyleşi yapan öğrenciler, ünlü yazarı yakından tanıma fırsatı yakaladı.

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