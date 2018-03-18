Hünkâr’ın ‘Saray Halıları’ göz kamaştırıyor

Hünkâr Köşkü Müzesi'nde sergilenen 'Saray Halıları' koleksiyonu ziyaretçilerin adeta gözlerini kamaştırıyor. Sultan Abdülmecit Han döneminde av köşkü olarak yaptırılan ve günümüzde Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Hünkâr Köşkü, içinde barındırdığı 19'ncu yüzyılın nadide eserleri ve antika eşyalarla da dikkat çekiyor. Bursa Valisi Mehmet Salih Paşa tarafından 1844 yılında, 19 gün gibi kısa bir sürede inşa edilen Hünkâr Köşkü'ndeki saray halıları, önemli bir koleksiyonu gözler önüne seriyor. Osmanlı sultanlarından Abdülaziz ve 5'inci Mehmet Reşat ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Bursa'ya geldiğinde sıklıkla kullandığı Hünkâr Köşkü'nün zeminini, her biri sanat eseri, birbirinden özel halılar süslüyor. Dönemin sanat anlayışını yansıtan Uşak, Karahallı, Gördes, Bünyan, Demirci, Kula ve Isparta halıları Hünkâr Köşkü'nün tarihsel derinliğine ayrı bir anlam katıyor.

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