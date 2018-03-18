İstiklal Savaşı şehitlerine vefa

Bursa'yı değerleriyle geleceğe taşırken ecdat emanetlerini de ihya eden Büyükşehir Belediyesi, İnegöl'de İstiklal Savaşı'nda Yunanlılar ile Türk ordusu arasında yaşanan muharebede canlarını veren 81 şehidin bulunduğu şehitliği düzenleyerek ziyarete açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Halhalca İstiklal Savaşı Şehitliği'nin açılışında yaptığı konuşmada, milli mücadele döneminde Bursa ve İstanbul'a yakınlığı nedeniyle İnegöl'ün de Yunan işgaline maruz kaldığını hatırlattı. Başkan Aktaş, 1920, 1921 ve 1922 yıllarında 4 kez işgal edilen İnegöl'ün milli mücadelede en fazla tahribata uğrayan yerlerden olduğunu söyleyerek, "İnegöl, işgal yıllarında harabeye dönmüş. Yunan işgali sırasında canları feda eden İnegöl'ün yiğit evlatlarını rahmetle anıyoruz" dedi.

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