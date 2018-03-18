İznik’te ekinoks şenliği: Güneş adeta göle battı

Türkiye'nin birçok yerinden gelen fotoğraf tutkunları, geçen pazar İznik Gölü'nde, güneşin Karsak Boğazı'ndan suya kavuşarak batışını izlemek üzere Çakırca sahiline akın etti. İznik Kaymakamlığı, Belediye ve İznik Fotoğrafçılar Derneği'nin (İZFOD) katkılarıyla yapılan "Gün batımı şenliği" Çakırca köyü muhtarlığının ev sahipliğinde gerçekleşti. Çakırca Sahil Parkı'nda yapılan gün batımı etkinliğine katılan fotoğrafçılar İznik'in doğal güzelliğine hayran kaldı. İznik Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Metin Emre yaptığı açıklamada, "Bugün bu zamanlarda güneşin suya kavuştuğu an dediğimiz ekinoksu yaşıyoruz. Etrafı dağlarla kaplı olan İznik Gölü'nün sadece bir bölümünde yer alan boğazdan Mart ve Ekim aylarında güneş suya batıyor izlenimi veriyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU