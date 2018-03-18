Kılıç kalkanın koreografisi 100 yaşında

Osmanlı'dan kalan kılıç kalkan oyununun merhum Mustafa Tahtakıran tarafından bugünkü halk oyunu koreografisine dönüştürülmesinin 100'ncü yıldönümü Bursa'da törenle kutlandı. Bursa Kılıç Kalkan Evi Müzesi önünde düzenlenen törene yağmura rağmen Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. 700 yıllık geçmişi olan, bir asırdır koreografisi bulunan kılıç kalkan halk oyununun uluslararası festivallerde birçok başarılara imza attığını belirten Bursa Tahtakıran Kılıç Kalkan Halk Oyunları Derneği Başkanı Metin Dikerel, "Merhum Mustafa Tahtakıran'ın öğrenci olduğu yıllarda medresedeki hocalarından öğrendiği 'Kılıç Kalkan Halk Oyunu' bugün 100 yaşında. Şehrin logosuna giren ve ünü ülke sınırlarını aşan bu folklor oyununun günümüze kadar gelmesinde önemli payı olan merhum Mustafa Tahtakıran'ı dernek ve Bursa'mız adına rahmetle anıyorum" dedi.

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