Marmarabirlik TSK’ya ilk sevkiyatını gönderdi

Savunma Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile geçtiğimiz ay imzalanan gıda maddeleri tedariki protokolü kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) Marmarabirlik'ten alınacak olan sofralık siyah zeytin, yeşil zeytin, zeytin ezmesi ve zeytinyağının ilk sevkiyatı yola çıktı. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Savunma Bakanlığı'nın kalite standartlarını göz önüne alarak üretici kuruluşu olan Marmarabirlik'in tercih edilmesinin diğer resmi kurumlara yapılacak olan satışlar için önemli bir referans olacağını söyledi.

"MARMARABİRLİK'TE İLKLER"

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ürün vermenin Marmarabirlik'in uzun yıllardır özlemle beklediği hedefler arasında olduğunu ifade eden Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, imzalanan protokolden dolayı da büyük bir onur duyduklarını söyledi. Asa, dünyanın en büyük sofralık siyah zeytin üreticisi olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sofralık zeytin ve zeytinyağı temin edecek olmanın Marmarabirlik üreticisinin de emeğinin karşılığını alabilme adına önemli bir adım olduğuna dikkat çekti. 8 kooperatif ve 32 bin ortağı ile Marmarabirlik'in büyük bir aile olduğunu dile getiren Hidamet Asa, "Marmarabirlik'de ilkler yaşanmaktadır" dedi.

"HÜKÜMETİMİZE TEŞEKKÜRLER"

Üreticilerin alın terinin emeğe dönüştüğünü belirten Başkan Asa, "64 yıllık geçmişi ile dünyanın en büyük sofralık siyah zeytin üreticisi olan Marmarabirlik, yakalamış olduğu başarı ivmesiyle her geçen yıl daha da büyüyen bir kurum haline gelmiştir. Yapılan her hizmet daha güçlü ortak, daha güçlü kooperatif ve daha güçlü bir Marmarabirlik ilkesiyle gerçekleştirilmektedir. Bu vesile ile 32 bin ortağımız adına başta hükümetimiz olmak üzere Milli Savunma Bakanımız Sayın Nurettin Canikli'ye tekrar şükranlarımı sunuyorum" dedi.